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フェリシモ　陶器お茶椀　小鉢の5点セット
商品番号 T76481578499
商品名

フェリシモ　陶器お茶椀　小鉢の5点セット
ブランド名 フェリシモ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...ご飯茶碗グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)皿/プレート形状...角フェリシモにて、毎月購入していました陶器になります。六角形のお椀です。当時、煮物や、炊き込みご飯用に記載されておりました。いくつかのパターンでフェリシモからお皿、器と色々集めておりましたが何も使わずに眠っていた物になります。サイズ………小皿約8.2センチ器………………幅10センチ　高さ8センチ#フェリシモ#茶碗#陶器#器#変わり器#六角形#お皿#小皿
http://narcologia.ru/goods/navigate902130.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney262549.html
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