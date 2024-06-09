BoConcept/ボーコンセプト】北欧デンマーク発祥のインテリアショップボーコンセプト。ソファやテーブルなどデザイン性と機能性を備えた家具やインテリアアクセサリーを取り揃える大変人気のブランド。※こちらは①の商品になります。レザー製のどっしりとした佇まいで、広々と快適な座り心地の1人がけソファです。システムカウチで、②のソファも掲載しております。●サイズ横幅91cm奥行き91cm高さ71cm座面高40cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材レザー●カラーカーキグレーの様なお色味です。●状態日常で使っており、座面部分のスレがございます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項自宅マンションにて使用していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



boconcept ソファ レザー システムカウチ 本革 | labiela.com



boconcept ソファ レザー 本革 システムカウチ | labiela.com



boconcept ソファ レザー 本革 システムカウチ-



boconcept ソファ レザー 本革 システムカウチ - ソファセット



BoConcept オットマン 本革 レザーソファ ビンテージ ボーコンセプト ...



☆BoConcept ボーコンセプト 3シーターソファ 革張り ブラック モダン ...



最高品質で最上級の座り心地が体感できるコーナーソファおすすめ25選 ...



3人掛けソファ｜シンプルモダンなデンマークデザイン - ボーコンセプト ...



Boconcept (ボーコンセプト)高価買取-アドア東京-「AMSTERDAM ...



Bo Concept＞ ボーコンセプト レザーソファ 革ソファ 北欧家具 ...



ボーコンセプト BoConcept I.D.V. 2 ソファ 3シーター 本革 レザー ...



lushroom カウチソファ 本革 3人掛け レザー ソファー リクライニング ...



カウチソファ(ダンボールからは出しましたが未使用です！) smcint.com



Boconcept (ボーコンセプト)高価買取-アドア東京-千代田区 Cenova ...



BoConcept】ボーコンセプト Mezzo メッツォ カウチ コーナーソファ ...