九谷焼　香祥窯　小皿　5枚組

九谷焼 香祥窯 小皿 取り皿銘々皿 5枚組丸窓の中に北前船が描かれ八角の縁起の良い美しい小皿です。保管品のお品にご理解いただき映像をお確かめください。専用箱はありませんので丁寧に梱包して発送致します。サイズ直径約13cm高さ約2.5cm



美品】九谷焼/香祥窯謹製 果実5柄小皿(約径12.5×2.7cm)5枚セット 美品 ...



九谷焼 香祥 お皿 5枚セット | フリマアプリ ラクマ



九谷焼 香祥 お皿 5枚セット



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