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九谷焼　香祥窯　小皿　5枚組
商品番号 V57023317896
商品名

九谷焼　香祥窯　小皿　5枚組
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼　香祥窯　小皿　取り皿銘々皿　5枚組丸窓の中に北前船が描かれ八角の縁起の良い美しい小皿です。保管品のお品にご理解いただき映像をお確かめください。専用箱はありませんので丁寧に梱包して発送致します。サイズ直径約13cm高さ約2.5cm
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