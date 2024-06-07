☆展示品 送料設置無料 エコーネス ストレスレスチェアー オットマン付き 本革

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管理番号20✨ご挨拶✨こちらはモデルルームの展示品となります。あくまで中古品なのでご理解宜しくお願い致します。【送料設置無料】【階段運搬無料】【東京】【神奈川】【埼玉】【千葉】限定配送の商品になります。【千葉 埼玉】は対応できないエリアもございますので購入希望の際はコメントにて地域をお伝えくださいませ。搬出時の小さなスレ、傷などある商品もありますので、神経質は方は購入はご控えください。✨商品内容✨パーソナルチェアー\u0026オットマンリクライニングチェア\u0026オットマンノルウェー産牛本革製●包み込まれるような極上の座り心地と体重移動だけのスムーズなリクライニングで大人気●1971年エコーネスは初のストレスレスリクライニングチェアを発売しましたこのチェアはその革新的な機能や優れた快適さ北欧デザインにより瞬く間に有名になりました●ストレスレスは今日世界中で最もよく知られた家具ブランドになりました✨ストレスレスチェアの快適のヒミツ✨●まるで宙にういているような最高級の座り心地●体重移動で簡単スムーズなリクライニング●全身を包みこんで支えるから体が疲れない※モデルルームの持ち主のお品物となりますので、前の販売元などは詳しくわかりませんので質問はご控えくださいませ。他のサイトにも多数販売しているので早めの購入検討宜しくお願い致します。購入コメントスタッフ一同お待ちしております。✨コメント例✨購入希望神奈川県横浜市