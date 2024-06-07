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- 【イギリス記念限定デザイン】⭐︎ロンドン⭐︎ポタリーのティーポット
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。これからの秋の夜長に、くつろぎタイムにいかがでしょうか♡THELONDONPOTTERYロンドンポタリーのティーポット4カップサイズ グローブティーポットエリザベス女王陛下 即位60周年 ダイヤモンドジュビリー 記念限定デザインたっぷりお茶を淹れられる、大振りなポットになります。茶漉しは元々ありません。【注意事項その他】保管箱はありません。しっかりと梱包して発送いたします。お使いのモニター設定により写真と現物が異なって見える場合がございます。予めご了承ください。一度使用して、その後飾って保管するだけになっていました。底と蓋の裏側に少し黄ばみがあります。恐れ入りますますが、神経質な方はご購入をお控えください。よろしくお願いいたします。ポット紅茶ミルクティーTEAカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コーヒーポット/ティーポット、急須
http://narcologia.ru/goods/procurement194933.html
http://narcologia.ru/goods/preference222138.html
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