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- 明日まで出品 シモンズ マットレス ダブル ベット フレーム
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商品詳細
厚さ···30cm～厚さ···20～29.9cmサイズ···ダブル構造···一体型シモンズのダブルベットマットレスとフレームのセットです。３年前に購入、サイズ変更のため出品します。単品の場合もご相談ください。#マットレス #ベット #ベットフレーム #セット#ベットセット #ダブルベット #シモンズ
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