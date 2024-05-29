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- 540 深川製磁 コーヒーカップ\u0026ソーサ 2客セット 食器
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商品詳細
瑠璃色深川製磁 コーヒーカップ\u0026ソーサ2客セット 縁金彩 シンプル￼深川製磁は職人の手作業によって丁寧に作られています。製品全体に高品質な仕上がりと美しさがあります。瑠璃色の美しさと上品な雰囲気があります。瑠璃色は、透明感があってティータイムを演出してくれます。お手入れも簡単です。サイズカップ口径5.5cm高さ7cm自宅保管品です。少々の使用感ありますが全体的にきれいです。ご理解よろしくお願い致します。
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