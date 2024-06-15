ニトリ　ファブリックソファ

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商品詳細
ニトリファブリックソファー２人がけダークグリーン幅約137×奥行75.5×高さ約60cm座面、背もたれ部分はカバーを取り外して洗濯可能。2017年に購入。あまり座らなくなったため出品です。色味は写真1枚目が一番近く、深緑色です。座面のつぶれ、毛玉等、使用感ございます。状態は写真にてご確認ください。追加の写真をご希望でしたらコメントにてお申し付けください。ソファ椅子二人がけ2人がけ二人用2人用ニトリIKEAカラー...グリーンカラー...グリーンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
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