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商品詳細
大皿飾り器たち吉サイズ：直径 32cm 高さ 5cm我が家ではお正月に活躍していた大皿になります。かなり大きなものになりますので、普段使いから来客時に…または、飾り器としていかがでしょうか。
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