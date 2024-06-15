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商品詳細
佐賀県(唐津焼)斑唐津ぐい呑明治に造られた作品だと思われます。数年前に骨董市で購入した物です。陶芸名は不明です。ご購入の際は、ご自身で判断して下さい。サイズ高さ約4.3㎝口径約6.1㎝重さ約81.0g付属品はありません。合箱付きです。
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