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ぐい呑 (唐津)
商品番号 E74238731497
商品名

ぐい呑 (唐津)
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐賀県(唐津焼)斑唐津ぐい呑明治に造られた作品だと思われます。数年前に骨董市で購入した物です。陶芸名は不明です。ご購入の際は、ご自身で判断して下さい。サイズ高さ約4.3㎝口径約6.1㎝重さ約81.0g付属品はありません。合箱付きです。
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