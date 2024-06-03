バーレイburleigh ピンクアジアティックフェザンツプレートS

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新品貫入なしBurleighBlueAsiaticPheasantsアジアティックフェザンツプレート ピンクバーレイプレーS17.5㎝くらい 1枚バーレイケーキプレートかわいいピンク。ピンクアジアティックフェザンツカップ\u0026ソーサーやふた付きバターボックスの出品をしましたので併せてご検討下さい。カップ\u0026ソーサーとトリオで使うとかわいい。同封値引き致します。バーレイは製造方法によるキズ、柄の個体差、釉薬のムラ、裏側に目跡があります。バーレイ製品の特性を理解されている方の購入をお願い致します。ネコポス発送予定です。神経質な方はご遠慮下さい。こちらは以前にも同じお値段でご購入いただきましたのでこのままのお値段でお願い致します。形状···丸、素材···陶磁器(セラミック)、お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート、カラー···ピンク