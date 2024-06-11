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スワロフスキー置物　swarovski ビーグルクリスマス
商品番号 E28655500860
商品名

スワロフスキー置物　swarovski ビーグルクリスマス
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

holidaycheersビーグル購入後保管していましたので新品未使用になります外箱のシールが少し剥がれていますとても可愛いビーグルでキラキラです縦4.5㎝程×横3.5㎝程
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