イッタラ ティーマ300mlマグ ブラック ホワイト サンド 3個セット☑️廃盤ブラック 新品 ホワイト 中古 廃盤希少サンド カケあり中古中古ホワイト、サンドは小傷やメタルマークあります状態はサンドにあわせて最下にしてあります。☑️バラ売りお値下げ不可☑️新品のブラックマグ1個3800で出品してますので、サンドはおまけ程度に考えてのお値段です。➖➖ コメントや ご購入前に必ずお読みください➖➖ ☑️神経質な方はお控えください ☑️発送日の指定はお断りします およそ2.3日後の発送となります ☑️コメント中や専用の場合でも 【購入ボタン押した方優先】 ☑️写真に写ってないものは付きません （例 ブランド箱・袋など） ☑️購入後の同梱・購入後キャンセル不可 押し間違えて購入…などは迷惑行為です ➖➖良いご縁をお待ちしております➖➖



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