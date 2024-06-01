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アンティーク　大正　昭和　レトロ　炭アイロン　置き物
商品番号 Q47916309516
商品名

アンティーク　大正　昭和　レトロ　炭アイロン　置き物
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年前、骨董市で購入しました。年代は分かりません。電気アイロンが出る前の時代の物になり実際に使用していた炭アイロンです。鉄の錆具合と、持ち手の木の部分が焦げているのが、とても良い味合いのある物になっています。このままお部屋のどこにでも飾る事ができます。また、グリーンの植物やドライフラワー、造花などを添えると素敵です。横幅　約17.5㎝縦幅　約9㎝高さ　約16㎝重さ　1k575g重たいです。アンティーク、ヴィンテージ品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。
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