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龍神破魔矢ケース檜無垢材
商品番号 V32285919753
商品名

龍神破魔矢ケース檜無垢材
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···木製檜無垢材を使用三面にアクリ板を使用破損しないようにしてあります、箱ごと固定できますし裏側からビスで固定できます、手作りです
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