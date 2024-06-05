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- 3265ソファー 2人掛け スチール脚 幅120×55cm PVC ヴィンテージ
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商品詳細
［注意事項］※北海道・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)・天然木ウォールナット突板を贅沢に背もたれに使ったソファです。・ミッドセンチュリーやレトロなスタイル、流行りのブルックリンテイストや男前インテリアに取り入れて雰囲気を作れるソファです。・ウォールナットの木目とブラックレザーの渋い組合せが高級感漂う大人の雰囲気を作り出します。・更に耐久性も考えたスタイリッシュなブラックスチールの脚は、安定感がありしっかりと支えてくれます。・サイズ幅120×奥行き55×高さ65（cm）座高32（cm）・材質張地/PVC天然木ウォールナット材化粧繊維板（ラッカー塗装）、ウレタンフォーム※組み立てが必要です。
http://narcologia.ru/goods/contemplate210977.html
http://narcologia.ru/goods/kindness995305.html
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