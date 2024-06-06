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- unico ウニコALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター
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商品詳細
unicoアルベロソファー梱包・発送たのメル便にて発送致します。たのメル便送料18,500円込みの金額です。2019年にunico店舗にて購入しました。・クッションはしっかりしてます。・ソファーカバーに毛羽立ち、ほつれ有り・カバーはファスナー付きのため、外してホームクリーニングまたは買い替え可能です。※unicoにて新品の替えカバーが46200円で販売されており、交換可能です。・本体フレームにキズがあります。諸々写真をご確認いただき、中古品である事をご理解の上ご検討下さい。ブランド：unico（ウニコ）商品名：ALBERO(アルベロ)カバーリングソファ3シーターサイズ：W1790×D775×H770(SH390)(mm)⚠︎中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
http://narcologia.ru/goods/traverse412226.html
http://narcologia.ru/goods/assessor147903.html
http://narcologia.ru/goods/navigate30030.html
ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター チークカラー
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ALBERO(アルベロ) カバーリングソファ 3シーター チークカラー 受注生産品
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ウニコ unico アルベロ ALBERO 3シーター カバーリング ソファ ...
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