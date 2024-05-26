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仙台市若林区～超美品！カリモク60 Kチェア 2シーター/スタンダードブラック
商品番号 X88441463003
商品名

仙台市若林区～超美品！カリモク60 Kチェア 2シーター/スタンダードブラック
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仙台市若林区若林～超美品！カリモク60Kチェア2シーター/スタンダードブラックリサイクルショップサポート仙台仙台市若林区若林より販売中❗【商品詳細】超美品！カリモク60Kチェア2シーター/スタンダードブラックサイズW1330×D700×H700×SH370【付属品】画像の物が全てになります【商品状態】中古良品となります。大変綺麗な商品となっておりますテイスト...アンティーク・クラシック,ミッドセンチュリー
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カリモク60 Kチェア 2シーター ブラック-
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Kチェア2シーター | PRODUCT | カリモク60
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