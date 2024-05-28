マイセン花瓶アンティーク



マイセン 花瓶（飾り壺） – アンティークテーブルウェア マイセン 花瓶（飾り壺） – アンティークテーブルウェア



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Meissen マイセン 1934年以降 金彩 フラワー絵付 高さ24,5cm 花瓶 ... Meissen マイセン 1934年以降 金彩 フラワー絵付 高さ24,5cm 花瓶 ...



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マイセン コバルト アンティーク 花瓶 フラワーベース マイセン コバルト アンティーク 花瓶 フラワーベース



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Meissenマイセン、コバルトにフラワーブーケの花瓶、高さ約23.7㎝H ... Meissenマイセン、コバルトにフラワーブーケの花瓶、高さ約23.7㎝H ...

マイセン花瓶アンティークで五つ花となります。サイズ 口径 14cm 高さ 30cm素材 陶磁器色、絵柄は写真をご参考に して下さい。 ハンドペインティング です。箱、栞付き。花瓶としては高さも有り全体的にシンプル感がありますのでお花をいけることで一層のゴージャス感があるのではないかと思います。この度お値下げ致しました。