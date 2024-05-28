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マイセン花瓶アンティーク
商品番号 P85608007714
商品名

マイセン花瓶アンティーク
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 34,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイセン花瓶アンティークで五つ花となります。サイズ　口径　14cm　　　　高さ　30cm素材　　陶磁器色、絵柄は写真をご参考に　　して下さい。　　ハンドペインティング　　です。箱、栞付き。花瓶としては高さも有り全体的にシンプル感がありますのでお花をいけることで一層のゴージャス感があるのではないかと思います。この度お値下げ致しました。
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