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ウェッジウッド　ヴェラウォン　ジュエリーボックス
商品番号 L58786656085
商品名

ウェッジウッド　ヴェラウォン　ジュエリーボックス
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウェッジウッドのジュエリーケース　新品未使用です。専用箱入り。ハリウッドスター御用達のブライダルデザイナーのヴェラ・ウォンとウェッジウッドのコラボレーションシリーズ。「ウィズ ラブ」コレクションは、ヴェラ・ウォンのジュエリーコレクションから想を得た愛の象徴とされる連なるリングのモチーフが特徴のパターンで、そのリングモチーフがボックスの蓋の縁に施されています。花をイメージしたピンクに、親愛の情を表す楽しげで自由きままな蝶を組み合わせた“With Love(愛をこめて)”をさりげなく伝えるボックスは、恋人やご友人への贈り物としてもおすすめです。サイズ:径約8cm、高さ約4cm定価　7700円
http://narcologia.ru/goods/encourage444872.html
http://narcologia.ru/goods/moped679468.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful223951.html

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ヴェラ・ウォン」コレクションより、愛を象徴するチャームが可愛い ...

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