ウェッジウッド　ヴェラウォン　ジュエリーボックス

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商品詳細
ウェッジウッドのジュエリーケース 新品未使用です。専用箱入り。ハリウッドスター御用達のブライダルデザイナーのヴェラ・ウォンとウェッジウッドのコラボレーションシリーズ。「ウィズ ラブ」コレクションは、ヴェラ・ウォンのジュエリーコレクションから想を得た愛の象徴とされる連なるリングのモチーフが特徴のパターンで、そのリングモチーフがボックスの蓋の縁に施されています。花をイメージしたピンクに、親愛の情を表す楽しげで自由きままな蝶を組み合わせた“With Love(愛をこめて)”をさりげなく伝えるボックスは、恋人やご友人への贈り物としてもおすすめです。サイズ:径約8cm、高さ約4cm定価 7700円
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