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【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
商品番号 T70215697088
商品名

【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

会津伝統の赤べこに、青海波(せいがいは)模様をあしらいました。波模様、水は清める意味を持ち、好機が波のように途切れること無く訪れる幸福を意味します。新品未開封です。【3号】長さ15.0cm/高さ9.0cm/幅6.1cm　可愛がっていただける方にお譲りしたいです。写真は同時期に購入した同じ商品のものになります。
http://narcologia.ru/goods/calling832350.html
http://narcologia.ru/goods/providence188494.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit858686.html
【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
商品詳細ページ - 青海波べこ (赤) | 野沢民芸オンラインショップ
【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
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【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
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【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
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商品詳細ページ - 青海波べこ (赤) | 野沢民芸オンラインショップ
【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
鬼滅の刃の水の呼吸模様の「青海波べこ」！沢山の赤べこが揃う「道の駅 ...
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【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ
福島の伝統を継ぐ人「野沢民芸」福島県西会津町
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