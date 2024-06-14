【新品未開封】野沢民芸　青海波べこ

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鬼滅の刃の水の呼吸模様の「青海波べこ」！沢山の赤べこが揃う「道の駅 ... 鬼滅の刃の水の呼吸模様の「青海波べこ」！沢山の赤べこが揃う「道の駅 ...



野沢民芸☆青海波べこ☆4号- 野沢民芸☆青海波べこ☆4号-



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福島の伝統を継ぐ人「野沢民芸」福島県西会津町 福島の伝統を継ぐ人「野沢民芸」福島県西会津町



福島の伝統を継ぐ人「野沢民芸」福島県西会津町 福島の伝統を継ぐ人「野沢民芸」福島県西会津町

会津伝統の赤べこに、青海波(せいがいは)模様をあしらいました。波模様、水は清める意味を持ち、好機が波のように途切れること無く訪れる幸福を意味します。新品未開封です。【3号】長さ15.0cm/高さ9.0cm/幅6.1cm 可愛がっていただける方にお譲りしたいです。写真は同時期に購入した同じ商品のものになります。