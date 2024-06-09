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【売り切り‼️】ビュッフェクランポン マウスピース リガチャー
商品番号 K83616231193
商品名

【売り切り‼️】ビュッフェクランポン マウスピース リガチャー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビュッフェクランポンクラリネットRCを購入した際に付属していたマウスピースとリガチャー、キャップです♬マウスピースは他のものを使っている為、出品いたします。自宅で保管している間に、リガチャーとキャップの下の方に少し変色がでています。お写真でご確認くださいませ。
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