【売り切り‼️】ビュッフェクランポン マウスピース リガチャー

ビュッフェクランポンクラリネットRCを購入した際に付属していたマウスピースとリガチャー、キャップです♬マウスピースは他のものを使っている為、出品いたします。自宅で保管している間に、リガチャーとキャップの下の方に少し変色がでています。お写真でご確認くださいませ。



ビュッフェ・クランポン B♭クラリネットマウスピースICONシリーズ



BUFFET CRAMPON B♭クラリネット用リガチャー ICON



ビュッフェ・クランポン B♭クラリネットリガチャー＆キャップ ICON



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