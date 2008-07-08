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（新品）ボストンテリア　フレンチブルドッグ　置物　ベスパ　レトロ　アンティーク
商品番号 D76688180598
商品名

（新品）ボストンテリア　フレンチブルドッグ　置物　ベスパ　レトロ　アンティーク
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレブル、ボステリ好きの方いかがですか。フレンチブルドッグにもボストンテリアにも見えます。バイクに乗る犬の置き物インテリアにどうぞ。発送時は箱に発泡スチロールをいれて発送いたします。横26cm高さ26cmマチ11cm重さ約1kg犬置物スクーターベスパヴィンテージレトロインテリアアメリカン雑貨玄関飾り
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit176686.html
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