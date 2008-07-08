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- （新品）ボストンテリア フレンチブルドッグ 置物 ベスパ レトロ アンティーク
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商品詳細
フレブル、ボステリ好きの方いかがですか。フレンチブルドッグにもボストンテリアにも見えます。バイクに乗る犬の置き物インテリアにどうぞ。発送時は箱に発泡スチロールをいれて発送いたします。横26cm高さ26cmマチ11cm重さ約1kg犬置物スクーターベスパヴィンテージレトロインテリアアメリカン雑貨玄関飾り
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit176686.html
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