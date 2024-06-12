

カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント



カンゴーム✨ レインボー 黒水晶 ケアンゴーム ポリッシュ ポイント ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ 黒水晶 ケアンゴーム 原石 ポリッシュ ポイント 天然石 ...



カンゴーム✨ レインボー 黒水晶 ケアンゴーム ポリッシュ ポイント ...



カンゴーム✨ レインボー 黒水晶 ケアンゴーム ポリッシュ ポイント ...



カンゴーム✨ レインボー 黒水晶 ケアンゴーム ポリッシュ ポイント ...

モリオンよりも色の薄い黒水晶『カンゴーム』✨光を当てることで薄ら透けるポリッシュされたポイントになります°⌖꙳イギリス・スコットランドのカンゴーム山脈で黒水晶が採掘されていたため、この名前がつきました❁⃘*.゜ライトを当てて綺麗なレインボーが出る箇所があります╰(*´︶`*)╯自然光のお写真とサイズは画像12枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・※トップにスレがあります。✡️カンゴーム（ケアンゴーム）最も強力な邪気払いの石の1つで、あらゆるマイナスエネルギーを祓い、持ち主を守ってくれます。#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ#天然石#鉱物#オルゴナイト黒水晶※本体以外のディスプレイは含みません※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。