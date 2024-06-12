オイバトイッカ ロールストランド ドット ボウル 器 イッタラ バード 丸大

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イッタラバードなどのガラス作品で有名なオイバトイッカが、スウェーデンのロールストランドに在籍していた時に手掛けていた陶製品の作品になります。現行のヘレ柄にも通ずる飛び散るドットが、器の内側まで幾重にも重ねられている様子はまさにアートです。ナンバーにスクラッチで線が入れられているためセカンド品である事が分かりますが、艶もあり素晴らしいクオリティです。サイズ(約)：横180ミリ、高さ85ミリコレクション整理中のため出品します。ワレ・カケはありませんが、一つ一つ手作業で作られているため個体差があることや、オイバトイッカ作品の特性をご理解頂いた上でご購入ください。ロールストランドRorstrandオイバトイッカOivaToikka