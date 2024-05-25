銅の帽子型　アンティーク　レトロ　インテリア　シャビー　古道具

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商品詳細
直径約20㎝前後高さ約20㎝帽子屋さんが昔使っていた珍しい銅の帽子型です。内側は緑青錆みられます。縁に少し変形あり。古い物がお好きな方宜しくお願い致します。インテリアに如何でしょうか？メモ6/15
http://narcologia.ru/goods/Taipei388571.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose114540.html
http://narcologia.ru/goods/ordering313879.html
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