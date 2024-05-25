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銅の帽子型　アンティーク　レトロ　インテリア　シャビー　古道具
商品番号 T93891296278
商品名

銅の帽子型　アンティーク　レトロ　インテリア　シャビー　古道具
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 8,836 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径約20㎝前後高さ約20㎝帽子屋さんが昔使っていた珍しい銅の帽子型です。内側は緑青錆みられます。縁に少し変形あり。古い物がお好きな方宜しくお願い致します。インテリアに如何でしょうか？メモ6/15
http://narcologia.ru/goods/Taipei388571.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose114540.html
http://narcologia.ru/goods/ordering313879.html
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