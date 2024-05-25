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リヤドロ 　ナオ　 バレリーナ　陶器人形　置物
商品番号 W70127612256
商品名

リヤドロ 　ナオ　 バレリーナ　陶器人形　置物
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リヤドロ　NAOバレリーナ陶器人形　置物　サイズ約高さ16最大巾17奥行き14柔らかで優しい色彩と表情　スラリと伸びた手足ごく自然な美しい姿に魅せられますスペイン旅行で気に入り購入し以来キャビネットに飾り置きしていました。(元箱は無く代用品を使用いたします)掲載写りとサイズを確認頂きご理解を頂けます方に。
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