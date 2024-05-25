リヤドロ 　ナオ　 バレリーナ　陶器人形　置物

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商品詳細
リヤドロ NAOバレリーナ陶器人形 置物 サイズ約高さ16最大巾17奥行き14柔らかで優しい色彩と表情 スラリと伸びた手足ごく自然な美しい姿に魅せられますスペイン旅行で気に入り購入し以来キャビネットに飾り置きしていました。(元箱は無く代用品を使用いたします)掲載写りとサイズを確認頂きご理解を頂けます方に。
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