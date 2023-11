DICON D'FESTA ユンギ 写真集

ジャンル···韓流/KPOPDICOND'FESTABTSユンギ表紙ver.1回届いて中身を確認して以降1度も見ておらず暗所にて保存していました。最近ペン卒してしまったので買えなかった方にお譲りしたいと思い出品致しました。かなり重量があるため送料が普段より高くなってしまいますので、送料を少し上乗せした料金にしています…申し訳ありませんm(__)m中身を詳しく知りたい方など居ましたらコメントにてお知らせください!



