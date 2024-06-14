キャンドルハンド CANDLE HAND VICTORY レッド モダンアート ...

リトアニア発ブランドJustinasの完成までに2年間を費し指紋、血管、シワまでもリアルな実際の手と見まがうほどのリアルなディティールが再現された100%ハンドメイドのキャンドル。素材パラフィンワックス約23×8×6.5cm自宅保管の未使用品です。写真の箱も付属しています。他にもこちらの色違いのキャンドルハンドを出品しています。キャンドルハンドCANDLEHANDVICTORYFUCKYOUOFFREDレッド赤モダンアートインテリアモダンデザインミッドセンチュリースペースエイジバウハウス手MOMAキャンドルろうそくロウソクローソク蝋燭種類···ミニチュア素材···その他テイスト···ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、北欧モダン、その他高さ···20～29.9cm



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