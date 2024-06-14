【新品/未使用】ポーセラーツ/プレート小鉢セット

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ポーセラーツで制作したプレート、小鉢のセットです。シルバーのダマスク柄でシックに仕上げました。お料理からスイーツまで、幅広くご活用下さい。素敵なテーブルアクセントとなれば幸いです。◆サイズ ◇中プレート 18cm×18cm ◇小プレート 14.5cm×14.5cm ◇長方形プレート 18.5cm12.3cm ◇小鉢 11.5cm×11.5cm×7cm◆注意事項 ・陶器素材そのものによる細かなピンホール、 黒点等はご了承下さい。 ・他サイトへも掲載中の為、ご購入順を優先させて 頂きます。★資格 日本ヴォーグ社ポーセラーツ認定講師 日本彩色チャイナペインティング認定講師#ハンドメイド#ポーセラーツ#プレート#お皿#シルバー#ダマスク#大人#シック#アクセント#プレゼントお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート、小鉢