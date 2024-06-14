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【新品/未使用】ポーセラーツ/プレート小鉢セット
商品番号 F43961386789
商品名

【新品/未使用】ポーセラーツ/プレート小鉢セット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーセラーツで制作したプレート、小鉢のセットです。シルバーのダマスク柄でシックに仕上げました。お料理からスイーツまで、幅広くご活用下さい。素敵なテーブルアクセントとなれば幸いです。◆サイズ　◇中プレート　　18cm×18cm　◇小プレート　　14.5cm×14.5cm　◇長方形プレート　　18.5cm12.3cm　◇小鉢　　11.5cm×11.5cm×7cm◆注意事項　・陶器素材そのものによる細かなピンホール、　　黒点等はご了承下さい。　・他サイトへも掲載中の為、ご購入順を優先させて　　頂きます。★資格　日本ヴォーグ社ポーセラーツ認定講師　日本彩色チャイナペインティング認定講師#ハンドメイド#ポーセラーツ#プレート#お皿#シルバー#ダマスク#大人#シック#アクセント#プレゼントお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、皿/プレート、小鉢
http://narcologia.ru/goods/ramshackle554766.html
http://narcologia.ru/goods/navigate655130.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture561341.html
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