木製オブジェ 置き物 インテリア

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実家に置いていたものです種類···その他素材···木製高さ···80～89.9cmサイズ：高さ約89cm×幅約40cm重さ：約10kg下の方に一部塗装ハゲあり中古品の旨ご理解の上、ご購入をお願いいたします。-------------配送方法について--------------------‪☆★‪☆配送方法により割引適用の可能性あり☆★‪☆①通常配送（梱包・発送たのメル便(200サイズ)でお届け予定です。匿名配送）②直接引取り(神奈川県横浜市南区または鶴見区まで引取り可能な方)【割引あり】15,000円→7,500円へお値下げいたします③直接配達（お住まい地域により応相談）【割引あり】15,000円→1,1250円へお値下げいたします購入前にご希望の配送方法をコメントにてお知らせいただきますようお願いいたします。--------------------------------------------------