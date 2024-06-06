首振り虎　張子　伝統工芸品

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■ご覧いただきありがとうございます。■張子の首振り虎の置物になります。■サイズ全長 約40cm高さ 約24cm(尾含む 約42cm)画像でご確認下さい。9号？■保管品になりますのでキズ、汚れ、色とび等があります。足元に色とび、ヒゲに少し癖がついていますので画像でご確認の上、ご理解のいただける方のご購入をお願い致します。■金屏風と敷台はついておりません。虎のみの出品になりますのでご了承下さい。■箱はいたみ、汚れがあります。張子の虎端午の節句端午人形皐月人形五月人形振り子人形工芸品