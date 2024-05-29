セトクラフト 鬼 3体 置物 飾り

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商品詳細
＊しばらく飾っていたお品です。目立つ傷みなく状態のいいお品です。赤色=高さ約15cm他2体=高さ約9cm＊赤色とオレンジ色は、setocraftの刻印ありますが青色は、吉の刻印です。＊バラ売り不可送料込み。北海道、沖縄県の方は、送料1000円プラスになります。購入前にコメントお願い致します。
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