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水晶ポイント原石　ディアマンティーナ　148g
商品番号 E37714422565
商品名

水晶ポイント原石　ディアマンティーナ　148g
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 3,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはブラジル・ミナスジェライス州・ディアマンティーナのカテドラルクリア水晶ポイントになります。多少ダメージはありますが透明度が高く、ボリュームもそれなりにある水晶になります。重さ:約148gモニターによっては、画像と実物の色が異なって見える場合がございます。神経質な方、非常に細かい状態を気にされる方はご遠慮ください。#水晶#水晶ポイント#水晶原石#ディアマンティーナ#水晶ディアマンティーナ#水晶ポイントディアマンティーナ#カテドラル#天然石#インテリア
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