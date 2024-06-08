水晶ポイント原石　ディアマンティーナ　148g

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはブラジル・ミナスジェライス州・ディアマンティーナのカテドラルクリア水晶ポイントになります。多少ダメージはありますが透明度が高く、ボリュームもそれなりにある水晶になります。重さ:約148gモニターによっては、画像と実物の色が異なって見える場合がございます。神経質な方、非常に細かい状態を気にされる方はご遠慮ください。#水晶#水晶ポイント#水晶原石#ディアマンティーナ#水晶ディアマンティーナ#水晶ポイントディアマンティーナ#カテドラル#天然石#インテリア
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