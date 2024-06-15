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⑩⭐️フリーフォーム⭐️フラワーアゲート⭐️桜瑪瑙⭐️花瑪瑙⭐️天然石⭐️ピンク⭐️
商品番号 E96759759099
商品名

⑩⭐️フリーフォーム⭐️フラワーアゲート⭐️桜瑪瑙⭐️花瑪瑙⭐️天然石⭐️ピンク⭐️
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⑩フリーフォーム⭐️フラワーアゲート⭐️芸術的⭐️桜瑪瑙⭐️花瑪瑙⭐️ピンク好きさんに⭐️握り石⭐️お守りに⭐️ザクザク触れます⭐️インテリア⭐️透明感⭐️絵画⭐️高品質⭐️大体78mm×38mm×25mmライトありのお写真です。◆撮影環境や露出、お使いの端末や照明により色合いが違って見えます。ご了承ください出品するか悩みましたが、引越しの為、この子を次に大切にして頂ける方を探しています✦天然石の大きさに関わらずクラック、細かな傷やインクルージョン(内包物)や付着色むら、穴、カケ、ポケット、スレ、石目、等々がみられる場合がございますがこれらは破損や不良品ではなく天然石の特性としてご了承くださいご理解頂けた方のみご購入下さい#虹#ザクザク#恋愛運#握り石#お守り#受験#アメジスト#ドリームアメジスト#トパーズ#ピンクアメジスト#ピンクトルマリン#天然石#水晶#浄化#クラスター#パワーストーン#トルマリン#誕生石#アクアマリン#スモーキークォーツ#インカローズ#ダイヤモンド#クリスタル#水晶#フリーフォーム#アパタイト#ラブラドライト#アイリスクォーツ#レピドライト#シトリン#モリオン#ピンクアメジスト#ローズクォーツ#フローライトタワー#ブルーフローライト#ブルーフローライトタワー#ブルーフローライトスフィア#フリーフォーム#桜瑪瑙ピンクアメジスト#桜瑪瑙ピンクアメジストタワー#桜瑪瑙スフィア#桜瑪瑙ピンクアメジストスフィア#桜瑪瑙タワー#桜瑪瑙#花瑪瑙#花瑪瑙ピンクアメジスト#花瑪瑙ピンクアメジストタワー#花瑪瑙ピンクアメジストスフィア#花瑪瑙タワー#スフィア#開運
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