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金属製　銘有　秀峰　鷲　鷹　鳥　置物　最大高50.6cm
商品番号 J70566984425
商品名

金属製　銘有　秀峰　鷲　鷹　鳥　置物　最大高50.6cm
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9,800円→6500円にお値下げ中。値下げ交渉受け付け中。金属製　銘有　秀峰　鷲　鷹　鳥　夫婦　盆栽継がい　置物　最大高50.5cmインテリア　オブジェ　ヴィンテージ　アンティーク祖母の家にあったもので、かなり昔に数万円で購入した物になります。●サイズ：（約）素人寸法高さ50.6cm横幅70cm縦幅　25cm重さ　10kg●商品の説明経年に伴う劣化による、少しの傷、スレ、サビなどございます。写真にてご判断をお願いします。コンパクトに梱包する為に、土台から鳥、羽を外した状態にて発送させて頂きます。#金属製　#鷲　#鷹　#鳥#民藝#置物#オブジェ#古美術#時代#骨董#インテリア#暮らしの道具#昭和レトロ#古民家#アンティーク#ヴィンテージ#古道具#蚤の市#シャビー#レトロ
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