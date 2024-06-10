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商品詳細
カラー···ホワイトご覧いただきありがとうございます。【商品名】サンゴ サンゴ礁 貝殻 置物 27.0㎝【商品状態】・自宅保存されていた中古品になります。・画像のものがすべてです。【サイズ】・縦:11.0㎝横:27.0㎝高さ:9.0㎝【お届けについて】・発送については郵便局、ヤマト運輸、佐川急便のいずれかでの発送となります。・発送は可能な限り早く発送させていただきますが、仕事の関係で土日にかかる可能性がございます。あらかじめご了承ください。・沖縄、離島は別途送料がかかります。購入前に必ず質問、コメントする様にお願い致します。【お取引について】・仕事の都合上、即メッセージを返信できない場合がございます。ご了承いただけると幸いです。・上記をよく確認の上、ご購入お願い致します。#あえる置物#23JI15#23AG26
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