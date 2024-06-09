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メンズアスコットタイ 3本セット
商品番号 U24853101969
商品名

メンズアスコットタイ 3本セット
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズアスコットタイ3本セットです。モデルが衣装合わせで着用したのみで撮影では使用しませんでした。その後は衣装ケースで保管されていました。特に目立った汚れ等はありません。ただし何年か前に購入した物なので気になる方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。
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