メンズアスコットタイ 3本セット

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メンズアスコットタイ3本セットです。モデルが衣装合わせで着用したのみで撮影では使用しませんでした。その後は衣装ケースで保管されていました。特に目立った汚れ等はありません。ただし何年か前に購入した物なので気になる方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。