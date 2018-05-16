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Palace DSMG 15周年Tシャツ パレス Supreme シュプリーム
商品番号 L42476383932
商品名

Palace DSMG 15周年Tシャツ パレス Supreme シュプリーム
ブランド名 パレススケートボードズ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

はじめに自己紹介をご覧ください。BRAND:PALACEColor:WhiteSize:SCondition:10/10DSMGにて当選し購入しましたDoverStreetMarketLondon15周年記念限定コラボです。新品未使用品です。MONOCHROMARKETで購入したロゴが逆さまにになっており蓄光タイプとなりますので、ハロウィンなどでも着れると思います。ご理解のある方のみ購入お願い致します。
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