Palace DSMG 15周年Tシャツ パレス Supreme シュプリーム

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はじめに自己紹介をご覧ください。BRAND:PALACEColor:WhiteSize:SCondition:10/10DSMGにて当選し購入しましたDoverStreetMarketLondon15周年記念限定コラボです。新品未使用品です。MONOCHROMARKETで購入したロゴが逆さまにになっており蓄光タイプとなりますので、ハロウィンなどでも着れると思います。ご理解のある方のみ購入お願い致します。