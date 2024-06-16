【極美品】patagoniaパタゴニア ティンシェッドハット BTSテテ着用

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patagoniaパタゴニアティンシェッドハットBTSテテ着用パタゴニアのティンシェッドハットになります。産業用ヘンプ(麻)xリサイクルポリエステルxオーガニックコットンの混紡で、環境に配慮した素材です。野外での長時間のタフな作業や雨や雪から頭を守り、形崩れしにくい６枚パネル構造と形を整えられるツバにより長時間被っても快適。吸湿発散性を備えたクールマックス製ヘッドバンドは、汗が顔や首に伝うのを防ぎます。後頭部のサイズ調節可能(スナップバック)、フロントに人気のP-6ボックスロゴ刺繍入り。廃版モデルで現在入手困難なキャップです。★サイズフリー★カラーコリアンダーブラウン★素材画像参照★状態タグは取りましたが、試着程度の極美品＊麻素材の特性上、最初から表面にネップやスラブの糸ムラがあります★その他USEDにご理解頂き入札をお願い致します