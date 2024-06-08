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ツムツム　ツイステ限定セット
商品番号 S70803260421
商品名

ツムツム　ツイステ限定セット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 5,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···ぬいぐるみツムツム/ディズニーツイステッドワンダーランドセット各寮長とグリム、箱のセットです。状態確認のため箱から取り出しましたが、箱に入れたまま自宅で展示しておりました。ぬいぐるみを外に持ち出したことはございません。箱は若干劣化しております。箱の画像でご確認ください。一度人の手に渡ったもののため、ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。即購入可能値下げ交渉不可水濡れ防止し、段ボールに入れての発送です。
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