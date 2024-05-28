NIKE ナイキ　スニーカー

数年前に購入したモデルです。今は販売していないレアなモデルかと思います。配色は合わせやすく、重宝するかと思います。コレクション整理のため、格安出品いたします。購入後数回のみ着用しておりますが、かなり状態は良いかと思います。画像が全てです。ユーズドにご理解ある方のみご購入ください。メインカラー···グレー



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