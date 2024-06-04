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超希少！POP UP限定CHALLENGER×ACE TRUCK コラボT
商品番号 M90721019663
商品名

超希少！POP UP限定CHALLENGER×ACE TRUCK コラボT
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ミラン様専用原宿店限定POPUPSTORE\"PROTOTYPE\"CHALLENGERとACETRUCKのコラボのTシャツです。バックプリントの♠️エースのアメリカねーちゃんが激渋です。フロントの胸には卍死神。CHALLENGERファンならドストライクなデザインではないでしょうか。超超希少なアイテムです。初日に並んで買えた思い出があります。勿論、即完したアイテムです。ACETRUCKとは2007年にインデペンデントトラックの開発とチームマネージャーをしていたJOEYTERSHAYがサンフランシスコで立ち上げたトラックブランド。コンディションのよいものは、もう市場に出ることはないと思います。この機会に是非！購入検討いただける場合はお早めに！カラー　　　　　赤紫系サイズ　　　　　Mコンディション　未使用に近い画像をよくご確認いただき、古着をご理解いただける方で、購入をお願い致します。すり替え防止のため、返品交換はできかねますので、ご了承ください。CHALLENGERチャレンジャー長瀬智也キャップtenderloinratscootiemasseschallengerwackomariawtapsneighborhoodm\u0026m
http://narcologia.ru/goods/browse860991.html
http://narcologia.ru/goods/protein548934.html
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