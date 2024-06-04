定価7.4万セレブ愛用bbsimon(ビービーサイモン)ベルトラッパー ...

人気のbbサイモンベルトですSadisticActionにて購入未使用となります。海外セレブも多く愛用しているブランドです。お安くなってますので気になる方はぜひこの機会に♪定価74300円税込み商品説明バックルループベルトエンドは、銅色にスワロフスキー社製アクアマリンのクリスタルが飾られています。ベルトはコッパークロコ型押レザーに、スワロフスキー社製アクアマリンのクリスタルが飾られています。メイン素材:レザー100%【FABLIC】レザー100%×スワロフスキー【SIZE】XL：84~96実寸約106㎝【SIZE】ベルト幅6ｃｍbbsimonビービーサイモン素材...本革



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