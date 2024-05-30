ETRO エトロ 折り財布 マルゴット マネークリップ

プロフィールご確認くださいこの度は、数多くある商品の中からご覧くださりありがとうございます。クローゼット整理のため、出品致します。内側は小さな擦れはございますが、全体的に目立った傷、擦れ等なく状態は良いです。中古品へのご理解ある方のご購入お待ちしております。付属品はございません。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革



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