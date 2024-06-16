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激レア！！　メタリカ　ビンテージ　90's Tシャツ　ノースリーブ
商品番号 I31315990905
商品名

激レア！！　メタリカ　ビンテージ　90's Tシャツ　ノースリーブ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

METALLICAのほとんど市場で出回っていないデザインの激レアの90'sビンテージTシャツです！！左腕部の袖口がほつれて広がっています。30年ほど前のビンテージTシャツですので、傷みやプリントのかすれもありますが、それらを含めていい味になっています！人とかぶりたくないバンドtシャツをお探しの方是非ご検討ください。
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