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- 激レア！！ メタリカ ビンテージ 90's Tシャツ ノースリーブ
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商品詳細
METALLICAのほとんど市場で出回っていないデザインの激レアの90'sビンテージTシャツです！！左腕部の袖口がほつれて広がっています。30年ほど前のビンテージTシャツですので、傷みやプリントのかすれもありますが、それらを含めていい味になっています！人とかぶりたくないバンドtシャツをお探しの方是非ご検討ください。
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http://narcologia.ru/goods/traverse491126.html
http://narcologia.ru/goods/composite276954.html
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