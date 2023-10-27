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NEW ERA Cleveland Indians 5/8
商品番号 O48185362600
商品名

NEW ERA Cleveland Indians 5/8
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

※写真は71/2表記ですが本商品は75/8サイズになります。国内セレクトショップにて購入しましたが系統が変わったため出品します。質問あればお気軽にお声掛けください。ニューエラ59FIFTY59fiftyクリーブランド・インディアンスワフー酋長
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