ネクタイ HERMES エルメス グリーン ドット

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この度はご覧いただきありがとうございます！当店では主に、アウトレット品・小物・雑貨を中心に販売しています。古物商許可証取得済みです。【商品名】数か所薄いしみがあります（画像３・４枚目参照）。そのため、格安で出品しています。【商品状態】目立つ傷や汚れはなく、まだまだ長く着ていただける状態です。管理番号：NE-02K-007【ご確認ください】・撮影の環境などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。・中古品となります。神経質な方はご遠慮ください。・商品に問題があった場合、評価後には対応できませんので、評価前にお知らせください。気持ちの良い取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。↓ぜひ他の商品もご覧ください。#安心のショップhisa☆送料無料！発送は２日以内にいたします。☆定期的にセールを開催しております！お得な機会を逃さないようお気軽にフォロー、いいね下さいませ。カラー...グリーン柄・デザイン...ドット