RITTER (リッター) ベース用　セミハードケース　ギグバック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！先月購入したRITTER製のかなり頑丈なベース用のセミハードケースでございます！今回はベース引退のため出品致します！ギグバックタイプですので電車の持ち運びも簡単です！こちらのバックにはエフェクターを入れるポーチや様々な収納スペースがありますので追加でエフェクター用のバッグを買う必要もありません！ご購入お待ちしております♪
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