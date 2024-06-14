RITTER (リッター) ベース用　セミハードケース　ギグバック

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ご覧いただきありがとうございます！先月購入したRITTER製のかなり頑丈なベース用のセミハードケースでございます！今回はベース引退のため出品致します！ギグバックタイプですので電車の持ち運びも簡単です！こちらのバックにはエフェクターを入れるポーチや様々な収納スペースがありますので追加でエフェクター用のバッグを買う必要もありません！ご購入お待ちしております♪