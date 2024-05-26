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商品詳細
古着屋で見つけた珍しいベルトです(ブランド名などは不明です)7000円程で購入しました複数購入して１本不要になったため出品いたします2度ほど着用していますが、状態は新品に近いです金具で長さの調整ができるようになっています#メンズ #小物#vintage#ベルト #レア #三軒茶屋 #古着
http://narcologia.ru/goods/rebellion634278.html
http://narcologia.ru/goods/composite895054.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring887796.html
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